Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про збільшення кількості постраждалих

Унаслідок масованого ракетного удару РФ по території України постраждало 45 осіб. Ще четверо людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Наразі в трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донецька, Херсонська, Хмельницька області", - йдеться в заяві.

Президент додав, що сьогоднішній ранок знову, на жаль, розпочався з масованої ракетної атаки, і він висловив подяку всім рятувальникам, поліцейським і працівникам комунальних служб.

"Харків і область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу відповідь", - сказав президент.

Обстріл України

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про зліт Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти.

Раніше заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявляв, що через удар РФ постраждало 34 людини.

Повітряні сили України повідомили, що російські терористи вночі та вранці 8 січня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed і понад 50 ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 26 ворожих цілей.

Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.