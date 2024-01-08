В комітеті Ради пояснили, яких змін чекають в законопроекті про мобілізацію

Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроекті про мобілізацію норми, які можуть призвести до корупційних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну у Facebook .

"Комітет справді виявив низку проблемних норм (у законопроекті про мобілізацію - ред.), які можуть призвести до корупційних ризиків. Водночас, Міністерство оборони погодилося з висловленими зауваженнями. Спільно з профільним комітетом, комітетом зі здоров'я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур та підходів", - написала Радіна.

За її словами, подібне рішення не означає, що члени Комітету виступають проти вдосконалення процедури мобілізації. Вона має бути справедливою, передбачуваною і без корупційних дірок.

Нардеп також уточнила, що саме у законопроекті треба змінити.

Обов'язки органів місцевого самоврядування

Як зазначила Радіна, комітет хоче, щоб у законопроекті не було норми щодо обов'язку для органів місцевого самоврядування "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних до військкоматів. Органи місцевого самоврядування "не можуть застосовувати примус".

"Обов'язок забезпечити прибуття без уточнення способу, яким це має відбуватися, може породжувати свавілля", - додала глава комітету.

Обмеження для ухилянтів

Радіна додала, що також у законопроекті мають бути зазначені точні терміни та умови для того, щоб вносити військовозобов'язаних до "реєстру боржників".

У керівника ТЦК не може бути повноважень внести будь-кого до реєстру наступного дня після неприбуття, а когось "не помічати" місяцями.

Проблема відстрочки

Комітет очікує, що із законопроекту приберуть право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочку від направлення на базову військову службу.

"Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті набагато більше. Насамперед - щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Доопрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації", - наголосила голова комітету.

Вона додала, що детальний висновок антикорупційної експертизи щодо законопроекту про мобілізацію оприлюднять на сайті Верховної ради.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кабінет Міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, який передбачає новий порядок її проведення.

Зокрема, у документі міститься низка нових обмежень для ухилянтів та зниження призовного віку до 25 років.

Заступник голови Ради Олександр Корнієнко вже допустив, що парламент не ухвалить законопроект у тому вигляді, в якому його подав уряд.

При цьому сьогодні, 8 січня, комітет Ради з питань соціальної політики та антикорупційний комітет визнали, що до документа є низка питань.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.