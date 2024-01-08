Україна готує аеродроми для винищувачів F-16, - Міноборони

Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому винищувачів F-16. Одночасно на Заході проходять навчання льотчики та інженери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на, першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як зазначив Павлюк, робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в рамках міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Ці процеси відбуваються одночасно.

"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", - повідомив він.

За його словами, всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань.

Павлюк зауважив, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань.

F-16 для України

Нагадаємо видання Berlingske з посиланням на Міноборони Данії 7 січня повідомило, що постачання винищувачів F-16 від Данії для України затримуються. При цьому термін затримки складає близько півроку через необхідність створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав дивитися офіційні джерела, зокрема, щодо інформації про затримку літаків. За його словами, на сайті Міноборони Данії немає жодних повідомлень про це.