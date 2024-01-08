Чотири країни ініціювали розгляд спору в ІКАО проти Ірану по справі збиття рейсу МАУ

У четверту річницю збиття іранськими військовими рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) представники урядів України, Канади, Швеції та Великої Британії ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану за використання зброї проти цивільного літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України ( МЗС ).

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що рівно 4 роки тому, 8 січня 2020 року, Іран збив рейс 752 МАУ, у результаті якого загинуло 176 людей, включно з громадянами та резидентами наших країн.

Протягом усіх цих років Тегеран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, попри численні спроби вступити в переговори з цього питання, кажуть у МЗС

"Сьогодні міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis "Чиказької конвенції" та передали спір на розгляд Ради для прийняття рішення", - йдеться у заяві.

У документі зауважується, що початок цього провадження сьогодні, 8 січня, "відображає наше зобов'язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості".

"Це також свідчить про нашу довіру до Ради IКAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення", - вказується у спільній заяві.

Також у відомстві наголосили на надзвичайній важливості, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність.

"Ми сподіваємося, що ці дії, разом із нашим прагненням відновити справедливість в рамках Міжнародного Суду ООН, призведуть до реальних змін і допоможуть запобігти подібним трагічним подіям у майбутньому. Справедливість восторжествує", - резюмують представники чотирьох країн.

Катастрофа рейсу МАУ в Ірані

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії "МАУ" було збито іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.

7 липня 2022 року стало відомо, що авіакомпанія МАУ подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном.

Детальніше про "глухий кут" у справі про катастрофу МАУ, та як намагаються покарати Іран - читайте в матеріалі РБК-Україна.