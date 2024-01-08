Країни Заходу не просять Україну домовлятися з РФ про заморожування війни, - Кулеба

Західні союзники не вимагають від України, щоб вона розпочала переговори з Росією щодо заморожування бойових дій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю іспанському виданню El Pais заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з Росією про заморожування війни, ні коли ми засідали у форматі делегацій, ні на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться викласти на стіл як опцію. Решта просто шум", - наголосив глава МЗС.

Він також уточнив, що російський диктатор Володимир Путін сам не хоче ні заморозки конфлікту, ні миру з Україною.

За словами Кулеби, ті, хто пропонує Україні заморозити конфлікт, насправді допомагають Кремлю та ігнорують російську загрозу.

Глава МЗС нагадав, що з 2014 до 2022 року було проведено 200 раундів переговорів з РФ, було 20 угод про припинення вогню - а в результаті все закінчилося повномасштабним російським вторгненням.

"Бувають війни, в яких одна сторона повинна перемогти, а інша - програти. І російська агресія проти України - це саме така війна. Україна має перемогти. Росія повинна програти. І все політичне мислення має бути зосереджено на досягненні цієї мети", - підсумував міністр.

Чутки про пропозицію Путіна

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито дипломатичними каналами передав, що готовий заморозити війну в Україні.

Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.

При цьому в Офісі президента України закликали світ припинити жити ілюзіями - Путін продовжить воювати і вбивати.