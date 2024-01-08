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РФ запустила по Україні "Шахеди" та понад 50 ракет: скільки збили сили ППО

Україна, Понеділок 08 січня 2024 11:47
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РФ запустила по Україні "Шахеди" та понад 50 ракет: скільки збили сили ППО Фото: сили ППО збили 18 крилатих ракет і 8 дронів під час атаки РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вночі та вранці 8 січня атакували Україні дронами-камікадзе Shahed та понад 50 ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 26 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

  • 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ.;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов);
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - РФ);
  • 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область).

Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити:

  • 8 ударних БПЛА Shahed-136/131;
  • 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Атака РФ по Україні

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.

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