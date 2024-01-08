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РФ відправила групу співробітників ФСБ у Херсонську область для пошуку партизанів, - ЦНС

Херсонська область, Понеділок 08 січня 2024 20:28
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РФ відправила групу співробітників ФСБ у Херсонську область для пошуку партизанів, - ЦНС Архівне фото: РФ відправила групу співробітників ФСБ у Херсонську область (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, мета цього кроку з боку окупантів це посилити проведення обшуків будинків місцевих жителів.

Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, насамперед тих громадян, які, на їхню думку, не підтримують російську риторику і завдання так званої "СВО".

Також, окупанти намагатимуться примушувати громадян України оформляти ворожі паспорти.

З чим це пов'язано

Ці заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об'єктах у ворожому тилу.

"У зв'язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на цьому напрямку", - пише ЦНС.

Також співробітники ФСБ забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, залучених до організації та проведення "виборчого процесу" на захоплених територіях.

Репресії на окупованих територіях

Нещодавно повідомлялося, що росіяни посилюють репресії в окупованому Донецьку. Загарбники шукають людей з українським паспортом.

Також Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що росіяни продовжують тероризувати цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Вдаються до нічних обшуків і викрадень людей.

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