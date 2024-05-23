Путін, попри невдачу, продовжить переконувати Захід кинути Україну і дозволити її знищити, - ISW

Україна та Захід перемогли багатомісячну спробу Росії переконати Захід припинити підтримку України, чим створити умови для знищення її оборони. Проте Кремль, ймовірно, зробить ще одну спробу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

З осені 2023 року російські війська проводили наступальні операції, які мали на меті переконати Захід відмовитися від своїх зобов’язань щодо України, а тривалі дебати США щодо допомоги, ймовірно, переконали Кремль, що його зусилля частково були вдалими, вважають військові аналітики.

Наслідки затримки військової допомоги створили умови для того, щоб російські сили здобули більш значні успіхи на полі бою, ніж ті, яких вони могли досягти раніше. Російське командування, ймовірно, дійшло висновку, що війська РФ зможуть знищити українську лінію фронту у найближчій або середньостроковій перспективі.

Проте, попри це, українські війська перешкоджали окупантам досягти значного оперативного прогресу та обмежували райони, де їм вдалося досягти значних тактичних успіхів.

Рішення США відновити допомогу та посилення зусиль Європи з мобілізації підтримки України ознаменували провал спроб Росії переконати Захід прийняти перемогу Москви, зазначають в ISW.

Хід операцій за останні сім місяців, ймовірно, переконав російського диктатора Володимира Путіна, що безперервні наступальні операції дозволять Росії поступово підкорити Україну та знищити українську державність "шматок за шматком". На думку аналітиків, Путін, ймовірно, дійшов висновку, що послаблення підтримки Заходом України з часом стане для нього дійсною теорією перемоги, і, ймовірно, продовжить зусилля, щоб переконати Захід здатися та дозволити Росії знищити українську державність.

Також Путін і російські військові, припускають в Інституті, дійшли висновку, що Україна не зможе повернути захоплені території, і що повзуче просування Росії, навіть дорогою ціною, зрештою призведе до її загального успіху. Ці російські оцінки спонукатимуть Путіна продовжувати війну в гонитві за остаточною повною перемогою, вважають експерти ISW.