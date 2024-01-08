Українська розвідка отримала сотню гігабайтів секретних даних про виробника дронів "Орлан"

Українська розвідка отримала 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр". Воно займається виробництвом дронів "Орлан", які використовують на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про підприємство

Зазначається, що на його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, яку використовує армія РФ у війні проти України.

Зокрема, на "СТЦ" виготовляють безпілотники "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, інші військову продукцію.

Підприємство перебуває під санкціями США з 2016 року. Уже 2022 року проти нього ввели обмеження в ЄС, Британії, Канаді та Японії, а наступного року в Україні та Швейцарії.

Яку інформацію отримала розвідка України

Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо. - йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.

За попередніми оцінками, вартість отриманих даних може становити 1,5 мільярда доларів.

У розвідці запевняють, що це суттєвий удар по РФ. Зазначений архів уже використовується з метою зміцнення обороноздатності України та послаблення держави-агресора.

"Отримати закриту інформацію одного з критично важливих підприємств ВПК РФ вдалося завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти", - додали в ГУР.

"Орлан-10"

Російський багатофункціональний безпілотний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових і ремонтних робіт.

Розроблено російським підприємством "Спеціальний технологічний центр". Входить до складу системи управління тактичною ланкою єдину систему управління тактичною ланкою, завдяки чому може транслювати цілі для ураження всіма бойовими машинами (САУ, танки, БМП, машини ППО), під'єднаними до системи.

РФ складно виробляти дрони через санкції

Ще 2022 року The Washinghton Post писало, що дефіцит російських розвідувальних безпілотників "Орлан-10" позначився на боєздатності армії РФ.

Пізніше Reuters повідомляло, що російський виробник безпілотників "Орлан-10" закуповує комплектуючі у США і Китаї в обхід санкцій.

А минулого року командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України заявило, що в армії РФ почали закінчуватися "Орлани". Українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери.