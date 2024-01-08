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Втрати РФ в Україні перевищили 365 тисяч військових, - Генштаб

Україна, Понеділок 08 січня 2024 08:06
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Втрати РФ в Україні перевищили 365 тисяч військових, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 365170 (+440) осіб ліквідовано;
  • танків - 6031 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 11194 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 8666 (+13) од.;
  • РСЗВ - 953 (+2) од.;
  • засоби ППО - 638 (+1) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6822 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1787 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11542 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 1328 (+1) од.

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