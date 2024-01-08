Втрати РФ в Україні перевищили 365 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 січня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 365170 (+440) осіб ліквідовано;

танків - 6031 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 11194 (+14) од.;

артилерійських систем - 8666 (+13) од.;

РСЗВ - 953 (+2) од.;

засоби ППО - 638 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6822 (+11) од.;

крилаті ракети - 1787 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11542 (+19) од.;

спеціальна техніка - 1328 (+1) од.