Втрати РФ в Україні перевищили 365 тисяч військових, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 8 січня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 365170 (+440) осіб ліквідовано;
- танків - 6031 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 11194 (+14) од.;
- артилерійських систем - 8666 (+13) од.;
- РСЗВ - 953 (+2) од.;
- засоби ППО - 638 (+1) од.;
- літаків - 329 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6822 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1787 (+1) од.;
- кораблі/катери - 23 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11542 (+19) од.;
- спеціальна техніка - 1328 (+1) од.
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