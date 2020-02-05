Рада открыла третью сессию, а на Украину надвигается непогода: новости за 4 февраля

Коллаж РБК-Украина

Открылась третья сессия Верховной Рады, чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке, в Украину идут морозы. Подробнее о том, что произошло во вторник, 4 февраля, - в материале РБК-Украина

Верховная Рада открыла третью сессию

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл третью сессию парламента.

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2767 "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".

ВР поддержала за основу и в целом проект постановления №2768 "О назначении Шмыгаля Д.А. вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины".

Рада предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы).

Верховная рада принять за основу законопроект №2166, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей. Законом предусматривается возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.

Пристайко: обмен "всех на всех" могут завершить в ближайшее время

Обмен пленными по формуле "всех на всех" с оккупированным Донбассом и Российской Федерацией может завершиться в ближайшее время. Об этом в ходе визита в Прагу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на включение крымских татар в списки на обмен.

Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали начальника одного из Управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

По предварительной информации, чиновник через посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.

ВОЗ отказалась признать начало пандемии коронавируса

Глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".

Экс-замминистра юстиции Бернацкой избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой по так называемому делу "Золотого мандарина". Бернацкой избрали меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен. Также ее обязали сдать заграничный паспорт.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по делу "Золотой Мандарин Ойл", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.

В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

В Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом на совещании в Офисе президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам это даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или с перемещенными лицами.

Оранжевый уровень опасности и морозы до -16: на Украину надвигается непогода

Погода в Украине, по данным синоптиков, в ближайшие дни существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и похолодание до -16. Подробнее о ситуации в Украине - в материале РБК-Украина.

Украинка приняла роды в самолете: трогательные фото

Украинка Алена Федченко помогла принять роды на борту самолета. Об этом она сама рассказала на своей Facebook-странице и опубликовала трогательные фото. Автор поста находилась в самолете по маршруту Доха-Бангкок, когда ночью услышала в самолете объявление о том, что нужен врач.

За минуту женщина вспомнила все свои знания, полученные во время учебы в медвузе, и применила их на практике. В итоге родился здоровый малыш, а весь персонал и мама крохи были безумно благодарны украинке.