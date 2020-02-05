Рада відкрила третю сесію, а на Україну рухається негода: новини за 4 лютого

Колаж РБК-Україна

Відкрилася третя сесія Верховної Ради, чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі, в Україну йдуть морози. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 4 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Верховна Рада відкрила нову сесію

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив третю сесію парламенту.

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2767 "Про звільнення Бабак А.В. з посади міністра розвитку громад та територій України".Проект підтримали 266 нардепів.

ВР підтримала за основу та в цілому проект постанови №2768 "Про призначення Шмигаля Д.А. віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України", передає кореспондент РБК-Україна. За документ проголосували 278 нардепів.

Верховна рада України попередньо схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріплення пропорційної виборчої системи).

Верховна рада прийняти за основу законопроект №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців, передає кореспондент РБК-Україна. Законом передбачається можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді.

Пристайко: обмін "всіх на всіх" можуть завершити найближчим часом

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" з окупованим Донбасом і Російською Федерацією може завершитися найближчим часом. Про це в ході візиту до Праги заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

Він також підкреслив, що українська сторона сподівається на включення кримських татар у списки на обмін.

Посадовця Секретаріату Кабміну затримали на хабарі у 2,5 млн гривень

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря.

За попередньою інформацією, посадовець через посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйони гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

ВООЗ відмовилася визнати початок пандемії коронавіруса

Голова підрозділу з пандемічним і епідемічних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сільвія Бріан заявила, що поширення коронавіруса типу 2019-nCoV поки не досягло такого рівня, щоб можна було говорити про початок пандемії. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що спалах являє собою не пандемію, а епідемію з множинними вогнищами".

Екс-заступнику міністра юстиції Бернацькій обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра юстиції Наталія Бернацькій у так званій справі "Золотого мандарина". Повідомляється, що Бернацькій обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн гривень. Також її зобов’язали здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам у справі "Золотий Мандарин Ойл", серед яких є і Бернацька. За даними слідства, дії підозрюваних завдали державному бюджету збитків на понад 54 млн гривень.

В Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій

В Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій. Про це на нараді в Офісі президента за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами це дасть можливість ефективніше працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях чи з переміщеними особами.

Помаранчевий рівень небезпеки і морози до -16: на Україну насувається негода

Погода в Україні, за даними синоптиків, в найближчі дні істотно погіршиться, очікуються сильні снігопади і похолодання до -16. Детальніше про ситуацію в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Українка прийняла пологи в літаку: зворушливі фото

Українка Олена Федченко допомогла прийняти пологи на борту літака. Про це вона сама розповіла на своїй Facebook-сторінці і опублікувала зворушливі фото. Автор поста знаходилася у літаку за маршрутом Доха-Бангкок, коли вночі почула в літаку оголошення про те, що потрібен лікар.

За хвилину жінка згадала всі свої знання, отримані в медвузі, і застосувала їх на практиці. У результаті народився здоровий малюк, а весь персонал і мама малюка були дуже вдячні українці.