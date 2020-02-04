Разумков открыл новую сессию Рады

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл третью сессию парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.

В зале зарегистрировались 360 парламентариев.

Напомним, Верховная рада сегодня, 4 февраля, рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента, а также увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак. Кроме того, нардепы проголосуют о назначении нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

РБК-Украина также писало, что на этой сессии ВР планирует поставить точку в вопросе земельной реформы. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что все замечания от общества по документу были учтены.

Добавим также, закон об отсрочке окончательного перехода Верховной рады на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года 2 февраля, вступил в силу. При этом он вводится в действие с первого дня третьей сессии ВР девятого созыва, то есть, с сегодняшнего дня. Предусматривается, что с 4 февраля по 1 сентября 2020 года будет переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.