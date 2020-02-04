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Экс-замминистра юстиции Бернацкой избрали меру пресечения

Новости » Политика     04.02.2020 - 15:29
Экс-замминистра юстиции Бернацкой избрали меру пресечения
Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Бернацкой назначили залог и обязали сдать загранпаспорт  

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Бернацкой избрали меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен. Также на подозреваемую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, уведомлять о смене места жительства и сдать заграничный паспорт.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по делу "Золотой Мандарин Ойл", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.

Отметим, в конце января Высший антикоррупционный суд отказался от избрания меры пресечения другому фигуранту - бывшему постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину. Соответствующее решение суд принял из-за отсутствия доказательств рисков со стороны обвинения.

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