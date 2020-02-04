Рада предварительно одобрила закон Зеленского о сокращении числа нардепов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом вносятся соответствующие изменения в Конституцию Украины

Верховная рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы), передает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующий проект постановления проголосовали 236 нардепов.

"Конституционный состав Верховной рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - указано в тексте закона президента.

Кроме того, предусматривается, что "Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе". При этом порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

"После вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" Верховная рада Украины, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.

Как писало РБК-Украина, законопроект №1017 президент Владимир Зеленский внес в парламент 29 августа. Законопроектом предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

В сентябре Верховная рада направила проект в КСУ с просьбой дать заключение о его конституционности.