Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Чиновник с помощью посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали начальника одного из Управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.

"Руководителя Управления задержан непосредственно во время получения им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в городе Киеве ДВР Нацполиции, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, чиновника Фонда государственного имущества будут судить за злоупотребление влиянием и взятку в 30 тыс. долларов. Следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование по факту злоупотребления влиянием и получения неправомерной выгоды начальником одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В суд направлено обвинительное заключение.