ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент назначил нового вице-премьера

Новости » Политика     04.02.2020 - 11:23
Парламент назначил нового вице-премьера
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/Денис Шмыгаль)

До этого нардепы одобрили увольнение Бабак

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2768 "О назначении Шмыгаля Д.А. вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 278 нардепов.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", - указано в постановлении.

Денис Шмыгаль в прошлом году был назначен на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Он является кандидатом экономических наук - защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

С 2009 года занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Напомним, профильный комитет рекомендовал Раде назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин вместо Алены Бабак. За такое решение проголосовали 22 члена профильного комитета.

Как сообщалось, ВР за основу и в целом проект постановления №2767 "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины", его поддержали 266 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука", в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.

Рада утвердила повестку дня третьей сессии Рада уволила Бабак с должности министра развития общин и территорий
Новости Украины Премьер-министрВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь