Парламент назначил нового вице-премьера

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/Денис Шмыгаль)

До этого нардепы одобрили увольнение Бабак

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2768 "О назначении Шмыгаля Д.А. вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 278 нардепов.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", - указано в постановлении.

Денис Шмыгаль в прошлом году был назначен на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Он является кандидатом экономических наук - защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

С 2009 года занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Напомним, профильный комитет рекомендовал Раде назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин вместо Алены Бабак. За такое решение проголосовали 22 члена профильного комитета.

Как сообщалось, ВР за основу и в целом проект постановления №2767 "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины", его поддержали 266 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука", в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.