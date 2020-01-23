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Бернацкой и Бабину объявили подозрение в хищении более 50 млн гривен

Новости » Политика     23.01.2020 - 11:48
Бернацкой и Бабину объявили подозрение в хищении более 50 млн гривен
Фото: Борис Бабин и Наталья Бернацкая (коллаж РБК-Украина)

Бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацькой объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение бывшему первому замминистра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении свыше 50 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщили источники в НАБУ.

Кроме того, объявили подозрение еще четырем лицам. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем").

В пресс-службе НАБУ также выпустили пресс-релиз в котором указали, что в сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", якобы подконтрольного бывшему нардепу, по его указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн гривен как невыплаченной задолженности со стороны ОАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась.

Как выяснили детективы НАБУ во время расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" в исполнительную службу не обращался и не сообщил об этом ЕСПЧ. Следствие полагает, что предприятие скрыло от ЕСПЧ уступку права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также якобы аффилированной с бывшим народным депутатом, организатором схемы.

В дальнейшем, как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший нардеп договорился с руководством Минюста, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу "Золотой Мандарин Ойл" 54,179 млн грн из госбюжета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 Минюст перечислил указанную сумму средств.

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