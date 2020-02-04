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Пристайко: обмен "всех на всех" могут завершить в ближайшее время

Новости » Политика     04.02.2020 - 14:51
Пристайко: обмен "всех на всех" могут завершить в ближайшее время
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко подтвердил подготовку большого обмена

Обмен пленными по формуле "всех на всех" с оккупированным Донбассом и Российской Федерацией может завершиться в ближайшее время. Об этом в ходе визита в Прагу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

По его словам, Киев готовит очередной обмен пленными.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на включение крымских татар в списки на обмен.

Напомним, ранее сообщалось, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" считают, что обмен пленными с Украиной по формуле "всех на всех" невозможен до завершения боевых действий на Донбассе.

До этого представители оккупированных районов заявляли, что будут обсуждать дальнейший обмен пленными после полного окончания процессуальной очистки освобожденных Украиной 29 декабря 2019 года. Там же подчеркнули, что до вынесения оправдательных приговоров или снятия обвинений обмен не считается завершенным.

Боевики на Донбассе с начала года почти 100 раз нарушали перемирие
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