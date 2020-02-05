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В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

Новости » Политика     05.02.2020 - 04:59
В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин создает Министерство по вопросам оккупированных территорий и продолжает работу над запуском телеканала для ОРДЛО

В Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом на совещании в Офисе президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам это даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или с перемещенными лицами.

"Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами", - заявил Гончарук.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Напомним, что новый канал для оккупированных территорий начнет вещание с 15 февраля. На первом этапе он будет объединять украинско - и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

Ранее сообщалось, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал вещание на временно оккупированных территориях Украины и вещание для мира - приоритетными задачами Минкульта.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей Гончарук
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