ru
ua

Рада отказалась увольнять Яременко, а в Одессе увеличилось количество погибших: новости за 5 декабря

Новости » Прочее   

ВР провалила голосование за отставку главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко, количество жертв в результате пожара в Одессе увеличилось, в Украине введут новый вид коммунальных тарифов. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 декабря, - в материале РБК-Украина

Рада отказалась увольнять Яременко

Верховная рада Украины отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко. В Раде объяснили провал голосования.

Яременко написал заявление об отставке после того,как оказался в центре скандала- во время заседания в Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Количество жертв в результате пожара в Одессе увеличилось

После ликвидации пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили в руинах здания тело женщины.

Напомним, по последним данным, количество пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 30 человек. При этом более 10 человек считаются пропавшими без вести. Еще одна девушка скончалась в больнице еще в среду - это 16-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко.

Полиция назвала две версии пожара в Одессе.

Украина построит стену на Донбассе в случае провала саммита 9 декабря, - Ермак

Украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе. Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Reuters.

По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

Труба: к прослушке в кабинете причастен сотрудник ГБР

К установке прослушки в кабинете директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы причастен действующий сотрудник бюро. Об этом сам Труба заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Труба отказался называть фамилию сотрудника, который, по его мнению, причастен к прослушке.

В Раде подрались депутаты

В сессионном зале произошла драка между депутатами.Подрались нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

Как оказалось, причиной конфликта стало оскорбление в закрытом чате нардепа Ирины Верещук.

МИД предлагает запретить поездки в Россию по внутренним паспортам

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря МИД Андрея Зайца.

По его словам, на рассмотрение правительства подготовили предложения о пересечении границы с Российской Федерацией только по заграничным паспортам.

Лукашенко: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

При этом Лукашенко назвал Россию братской страной.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.

В Украине введут новый вид коммунальных тарифов: за что придется доплатить

В Украине введут новый вид тарифа на холодную воду. Пока что это коснется только жителей Киева, которые обслуживаются "Киевводоканалом". С января 2020 года жителям многоквартирных домов придется платить взносы за обслуживание домовых счетчиков на воду.

Перенос Рождества в Украине: принято окончательное решение

Рождество в Украине не будет переноситься с 7 января на 25 декабря. Православные христиане в нашей стране еще к этому не готовы. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний, который ранее говорил, что верующие могут отмечать праздник 25 декабря.

Скандал с Cosmopolitan: зам главного редактора журнала уволена

Заместителя главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгению Плихину, которая угодила в скандал из-за своей публикации о похоронах сотрудников СБУ, уволили с занимаемой должности.

Скандал разгорелся 4 декабря, после того, как девушка опубликовала на своих страницах в социальных сетях саркастичный пост о пышных похоронах. Выяснилось, что речь шла о прощании с полковником Центра Специальных Операций "Альфа" Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Биатлонистка Джима принесла Украине первую медаль сезона

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде.

Несмотря на сильный ветер, Джима смогла закрыть все 20 мишеней, ставши единственной из сотни стартовавших биатлонисток. Украинка уступила лишь француженке Жюстин Бреза, отстав от нее на 11 секунд.

Движение в Киеве парализовано СБУ объявила Цемаха в розыск
Читать все новости