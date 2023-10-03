Рада ЄС із закордонних справ у Києві та затримання мера Сум: новини за 2 жовтня

Вчора, 2 жовтня 2023 року, у Києві відбулось засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ. А НАБУ затримало Сумського міського голову на отриманні хабаря.

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Вступ України в ЄС, військова допомога та санкції проти РФ. Головне з Ради міністрів ЄС

Вчора в Києві відбулося перше в історії виїзне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Дипломати обговорили подальшу підтримку України, майбутній вступ нашої країни до Євросоюзу, санкції проти РФ. У зустрічі брав участь президент Володимир Зеленський.

Представники всіх 27 країн Європейського Союзу вперше зібралися поза межами ЄС на неформальне засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ.

На порядок денний були винесені питання інтеграції України до Євросоюзу та процесу реформ, військова та безпекова підтримка, формула миру, санкційний тиск на Росію.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що цю зустріч у Києві слід сприймати як вираження рішучості в тому, щоб підтримувати Україну в усіх вимірах - військовому, в тому, що стосується забезпечення миру, притягнення до відповідальності, і щодо просування України на шляху в ЄС.

НАБУ спіймало на хабарі мера Сум

Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря.

У НАБУ уточнюють, що крім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час отримання останнього траншу - 1,4 млн грн", - сказано в повідомленні НАБУ.

Правоохоронці зазначають, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

У Службі безпеки України додають, що мер та директор Департаменту ЖКГ "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Загальна сума хабаря - 2 млн 130 тисяч гривень.

Польщі не було на Форумі оборонних індустрій, хоча запрошення отримала одна з перших, - посол

Представників Польщі не було на Форумі оборонних індустрій. При цьому запрошення представники Варшави отримали одні з перших.

За словами посла України в Польщі Василя Зварича, "це питання до польської сторони, тому що Польща була однією з перших, кого запросили на цей захід".

"Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", - додав він.

Зварич зазначив, що це суверенне рішення кожної країни.

"Ми надішлемо запрошення, а держава вже буде вирішувати, приймати це запрошення чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає", - підкреслив він.

Кулеба та Боррель відкинули можливість неповного членства України в ЄС

Україна не отримувала жодних пропозицій щодо часткового членства в Євросоюзі. Такий варіант вступу неможливий.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна не веде жодних обговорень щодо можливості "другосортного членства" в ЄС.

"Україна є першосортною державою. І тому нічого, крім "першосортного членства", нас не влаштовує", - наголосив глава МЗС.

У свою чергу, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель уточнив, що в Євросоюзі навіть не існує поняття "часткового або 25-відсоткового" членства.

"Я не розумію, звідки це береться… Членство - це членство і крапка", - додав голова дипломатії ЄС.

Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єром Іспанії

Президент України Володимир Зеленський вчора, 2 жовтня, провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Він подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України. Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.

"Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.

Австралійська компанія відправила Україні антидронову систему Slinger: що про неї відомо

Австралійська компанія виготовила і передала Україні систему-вбивцю дронів Slinger. Вона допоможе Україні краще захистити небо.

Систему збирають на промисловому майданчику в Канберрі (Австралія), вона допоможе Україні краще захищатися від атак російських дронів.

Гармата, встановлена на кузові пікапа, відстежує ціль і є частиною системи озброєння, яка збиває ворожі дрони. Ця система називається Slinger і вона призначена для боротьби з дронами за ціною, яку може дозволити собі Україна.

Метт Джонс сказав, що компанія бачить масове поширення загроз від дронів, якими атакують Україну.

"Проблема в тому, що типи систем, які Україна зараз використовує для боротьби з дронами, занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю 10 000 або навіть 1000 доларів", - сказав він.

США скоро оголосять новий пакет допомоги Україні, - Білий дім

Сполучені Штати Америки скоро оголосять про новий пакет допомоги для України. Це засвідчить постійну підтримку хороброго українського народу.

"Ось наше послання Путіну. Президент (США - ред.) створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну", - йдеться у заяві.

За словами речниці Білого дому Карін Жан-Пʼєр, це те, що вдалося зробити президенту США Джо Байдену. Вона уточнила, що за Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція.

"І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється", - додала Карін Жан-Пʼєр.

Окремо вона сказала, що скоро США оголосять про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити постійну підтримку хороброго народу України.

Всюдиходи, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.

Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.

До пакета також увійшли:

1 мостоукладач Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танкових тягачів HX81;

12 причепів до них;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового зв'язку;

21 машина прикордонної охорони;

1 202 інфузійних насоси;

32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

239 криптофонів;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів тощо.

Переселенець у Хмельницькій області шпигував за ЗСУ, його засудили до 15 років в'язниці

Переселенець у Хмельницькій області стежив за українськими військовими за завданням ФСБ. Його засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Як встановило розслідування, російським агентом виявився житель Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ з позивним "Шеф".

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських Telegram-каналах.

Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім "Сірий", пройшов інструктаж і за вказівкою свого "куратора" виїхав до Хмельницького для збору розвідданих на території регіону.

Отриману інформацію зрадник передавав до ФСБ у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.