США скоро оголосять новий пакет допомоги Україні, - Білий дім

Сполучені Штати Америки скоро оголосять про новий пакет допомоги для України. Це засвідчить постійну підтримку хороброго українського народу.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Ось наше послання Путіну. Президент (США - ред.) створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну", - йдеться у заяві.

За її словами, це те, що вдалося зробити президенту США Джо Байдену. Вона уточнила, що за Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція.

"І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється", - додала Карін Жан-Пʼєр.

Окремо вона сказала, що скоро США оголосять про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити постійну підтримку хороброго народу України.

"Шатдаун" в США

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Ввечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня.

Зазначимо, загалом адміністрація має намір Джо Байдена отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Байден сказав, що США за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка України була перервана.