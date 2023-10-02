Всюдиходи, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини .

Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.

До пакета також увійшли:

1 мостоукладач Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танкових тягачів HX81;

12 причепів до них;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового зв'язку;

21 машина прикордонної охорони;

1 202 інфузійних насоси;

32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

239 криптофонів;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів тощо.

Допомога від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.