Всюдиходи, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.
До пакета також увійшли:
- 1 мостоукладач Biber;
- 2 БРЕМ Wisent 1MC;
- 7 танкових тягачів HX81;
- 12 причепів до них;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового зв'язку;
- 21 машина прикордонної охорони;
- 1 202 інфузійних насоси;
- 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
- 239 криптофонів;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 000 захисних окулярів тощо.
Допомога від Німеччини
Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.
У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.
Наприкінці вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до нього увійшли вантажівки, термінали супутникового звʼязку SatCom та тягачі.
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