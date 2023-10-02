Загроза ракетних ударів із Білорусі по Україні збережеться до кінця року, - "Гаюн"

Загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі збережеться ще на три місяці. Зокрема, до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0618/23 з 1 жовтня до 23:59 31 грудня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це обмеження не поширюється на авіацію ВПС Білорусі та Держприкордонкомітету Білорусі, а також на авіацію МНС РБ, яка використовується під час гасіння пожеж. Територія зони обмеження не змінилася.

Що цьому передувало

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі й відбуваються запуски ракет по території України.

Від початку війни з території Білорусі та через територію Білорусі по українських містах було запущено щонайменше 721 ракету.

Останній ракетний запуск по території України з повітряного простору Білорусі був зафіксований 6 жовтня 2022 року.

Лукашенко - союзник Путіна

Самопроголошений президент Білорусі є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.

У серпні Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни. При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського.

Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.