Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єром Іспанії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 жовтня, провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Він подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України. Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.

"Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.

Допомога від Іспанії

Зазначимо, що Іспанія підтримує Україну та регулярно надає військові допомогу.

Зокрема, Іспанія передала Україні чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь.

Наприкінці вересня повідомлялось, що Іспанія передасть для потреб Збройних сил України бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети та військові вантажівки.