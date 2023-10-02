Австралійська компанія відправила Україні антидронову систему Slinger: що про неї відомо

Австралійська компанія виготовила і передала Україні систему-вбивцю дронів Slinger. Вона допоможе Україні краще захистити небо.

Про це заявив представник компанії Electro Optic Systems Метт Джонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Систему збирають на промисловому майданчику в Канберрі (Австралія), вона допоможе Україні краще захищатися від атак російських дронів.

Гармата, встановлена на кузові пікапа, відстежує ціль і є частиною системи озброєння, яка збиває ворожі дрони. Ця система називається Slinger і вона призначена для боротьби з дронами за ціною, яку може дозволити собі Україна.

Метт Джонс сказав, що компанія бачить масове поширення загроз від дронів, якими атакують Україну.

"Проблема в тому, що типи систем, які Україна зараз використовує для боротьби з дронами, занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю 10 000 або навіть 1000 доларів", - сказав він.

Slinger використовує складну технологію

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян заявив, що війна назавжди змінила Україну, а дрони відіграють величезну роль над лінією фронту.

Іранська модель дрона "Шахед", використовувана Росією для ураження танків і міст, коштує близько 31 000 доларів.

"До недавнього часу нам доводилося використовувати дуже дорогі ракети, щоб збивати такі об'єкти", - сказав Раян.

Інженер-випробувач компанії EOS Шарлотта Каппер розповіла, що система Slinger використовує складну технологію для досягнення результату. Вона використовувала джойстик, щоб стежити за дроном на екрані наведення системи.

"Я просто стежу за тим, щоб він залишався на правильному шляху, і коли ми отримаємо сигнал, ми зможемо вистрілити і збити дрон", - сказала вона.

Вона уточнила, що цьому дуже швидко і легко навчитися. Людині не потрібно багато знати про технологію.

Коли систему Slinger доставлять в Україну

Минулого місяця посол України в Австралії Василь Мірошниченко під час випробувань на власні очі побачив, як Slinger може збивати дрони. Ціна Slinger становить щонайменше 1,55 мільйона доларів за систему. Метою проєкту є знищення дронів за ціною від 155 до 1550 доларів за одне зіткнення.

Очікується, що десять Slinger, які зараз виробляються, будуть доставлені Україні до кінця року в рамках пакета військової допомоги США.

Представник Міністерства оборони заявив, що австралійський уряд має намір зробити свій нинішній внесок в Україну. Але наразі немає жодних планів додати Slingers до 710 млн доларів австралійської військової допомоги Україні.

Slinger

Протидронний бойовий модуль виробництва австралійської компанії Electro Optic Systems, обладнаний 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster M230LF.

Прицілювання відбувається за допомогою оптико-електронного комплексу з нічним інфрачервоним детектором (може обертатися незалежно від гармати) і 4D-радара Echodyne EchoGuard, також модуль оснащений датчиком вітру. Разом із новітніми боєприпасами виробництва Northrop Grumman з радіочастотним наближенням, згідно із заявами виробника, комплекс може точно вражати малі БПЛА одним пострілом.

Невелика вага (до 400 кг) дає змогу встановлення на легку техніку, як-от HMMWV або "Козак".

Нічна атака по Україні 2 жовтня

В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.

Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири "Шахеди" збили, але є і влучання.