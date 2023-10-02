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Глава МЗС Румунії назвала удари Росії по портах на Дунаї воєнними злочинами

Понеділок 02 жовтня 2023 12:37
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Глава МЗС Румунії назвала удари Росії по портах на Дунаї воєнними злочинами Фото: міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску (facebook.com/luminita.odobescu)
Автор: Тетяна Степанова

Атаки Росії проти цивільної інфраструктури України, зокрема портів на Дунаї, які знаходяться біля кордону з Румунією, є воєнними злочинами.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у коментарі ЗМІ перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Одобеску нагадала, що частина українських портів, які регулярно зазнають повітряних атак РФ, розташовані впритул до території Румунії на іншому березі Дунаю, та що в країні вже знаходили уламки російських ударних дронів.

"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії - це воєнні злочини. Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", - наголосила глава МЗС Румунії.

Вона також додала, що країна продовжить допомагати Україні з транзитом зернових, та зазначила, що на цей час через "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн продукції.

"Ми тісно співпрацюємо з урядом України, Єврокомісією і партнерами для збільшення транзитних спроможностей з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року", - повідомила Одобеску.

Атака РФ на українські порти

Нагадаємо, нічний удар "Шахедів" 26 вересня був направлений на припортову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збито. На жаль, в Ізмаїльському районі сталося потрапляння до припортової інфраструктури", - написав він.

За його даними, постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другому з тяжкою травмою руки госпіталізували. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.

Також під час удару на південь Одеської області "Шахедами" постраждала поромна переправа через Дунай "Орлівка-Ісакча" між Україною та Румунією.

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