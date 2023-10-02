НАБУ спіймало на хабарі мера Сум

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро в Telegram.

У НАБУ уточнюють, що крім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час отримання останнього траншу - 1,4 млн грн", - сказано в повідомленні НАБУ.

Правоохоронці зазначають, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

У Службі безпеки України додають, що мер та директор Департаменту ЖКГ "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Загальна сума хабаря - 2 млн 130 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про підозру для двох чиновників. Пізніше суд обиратиме їм запобіжний захід.

Що відомо про Лисенка

Варто зауважити, що Олександр Лисенко є міським головою Сум вже 9 років.

Вперше його обрали на таку посаду ще у 2014 році. Тоді він став мером від партії "Батьківщина". Вже 2020 року його переобрали.

Також у 2022 році йому вручили орден "За мужність" III ступеня за "за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників".