НАБУ спіймало на хабарі мера Сум
Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро в Telegram.
У НАБУ уточнюють, що крім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.
"Сумського міського голову та директора Департаменту ЖКГ міськради викрили під час отримання останнього траншу - 1,4 млн грн", - сказано в повідомленні НАБУ.
Правоохоронці зазначають, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
У Службі безпеки України додають, що мер та директор Департаменту ЖКГ "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.
Загальна сума хабаря - 2 млн 130 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання про підозру для двох чиновників. Пізніше суд обиратиме їм запобіжний захід.
Що відомо про Лисенка
Варто зауважити, що Олександр Лисенко є міським головою Сум вже 9 років.
Вперше його обрали на таку посаду ще у 2014 році. Тоді він став мером від партії "Батьківщина". Вже 2020 року його переобрали.
Також у 2022 році йому вручили орден "За мужність" III ступеня за "за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників".
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