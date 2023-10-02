Українські винищувачі знищили два російські дрони у південних областях
Льотчики Збройних сил України знищили два безпілотники окупантів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.
За інформацією військових, винищувачі збили два ворожі дрони в районах населених пунктів Вільнянськ Запорізької області та Царичанку Дніпропетровської області.
При цьому які саме безпілотники було знищено - поки не уточнюють.
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти активно використовують як розвідувальні, так і ударні безпілотники у війні проти України.
Зокрема, вони часто влаштовують масовані атаки дронами-камікадзе "Шахед". Цілями окупантів є об'єкти цивільної інфраструктури нашої країни.
Остання атака дронів відбулася сьогодні, 2 жовтня, уночі. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 4 з 7 ворожих безпілотників.
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