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Переселенець у Хмельницькій області шпигував за ЗСУ, його засудили до 15 років в'язниці

Хмельницька область, Понеділок 02 жовтня 2023 15:18
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Переселенець у Хмельницькій області шпигував за ЗСУ, його засудили до 15 років в'язниці Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Переселенець у Хмельницькій області стежив за українськими військовими за завданням ФСБ. Його засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зрадником виявився переселенець

Як встановило розслідування, російським агентом виявився житель Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ з позивним "Шеф".

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських Telegram-каналах.

Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім "Сірий", пройшов інструктаж і за вказівкою свого "куратора" виїхав до Хмельницького для збору розвідданих на території регіону.

Яку інформацію чоловік передавав ФСБ

За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції.

Крім того, російський агент відстежував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних сил України.

Отриману інформацію зрадник передавав до ФСБ у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Суд відправив його до в'язниці

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Його засудили до 15 років в'язниці.

Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні

Нещодавно в Івано-Франківській області правоохоронці затримали чоловіка, який підтримував дії окупантів і закликав до повалення української влади.

Також СБУ викрила рецидивіста, який допомагав росіянам встановлювати мінні поля під час окупації Харківської області. Зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

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