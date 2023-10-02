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Польщі не було на Форумі оборонних індустрій, хоча запрошення отримала одна з перших, - посол

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 14:40
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Польщі не було на Форумі оборонних індустрій, хоча запрошення отримала одна з перших, - посол Фото: посол України в Польщі Василь Зварич (pap pl)
Автор: Наталія Гурковська

Представників Польщі не було на Форумі оборонних індустрій. При цьому запрошення представники Варшави отримали одні з перших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Польщі Василя Зварича у інтерв'ю TVN24.

За його словами, "це питання до польської сторони, тому що Польща була однією з перших, кого запросили на цей захід".

"Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", - додав він.

Зварич зазначив, що це суверенне рішення кожної країни.

"Ми надішлемо запрошення, а держава вже буде вирішувати, приймати це запрошення чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає", - підкреслив він.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

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