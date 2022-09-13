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Зарплаты, инфляция, социалка: какие показатели заложены в бюджет-2023

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 21:11
Зарплаты, инфляция, социалка: какие показатели заложены в бюджет-2023 Фото: названы основные показатели госбюджета-2023 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Одними из главных приоритетов проекта госбюджета Украины на 2023 год стали социальные программы. 35% от всех расходов будут составлять пенсии, субсидии и другие соцвыплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, на выплату пенсий, субсидий, помощь малообеспеченным семьям, выплаты переселенцам, медицину и образование в проекте бюджета-2023 предусмотрено более 800 миллиардов гривен.

При этом финансирование Пенсионного фонда из госбюджета увеличат на более чем 30 миллиардов гривен для адресной помощи тем украинцам, которые "больше всего нуждаются в ней".

Шмыгаль подчеркнул, что из каждой бюджетной гривны 35 копеек будут потрачены на соцвыплаты, медицину и образование.

Все другие расходы будут сокращаться. В частности, планируют урезать зарплаты и премии сотрудникам органов государственной власти.

"За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что, согласно макроэкономическому прогнозу, инфляция в 2023 году может достичь 30%. При ожидается рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи, а среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

"Проект бюджета, который мы утверждаем сегодня, также дает нам полное понимание приоритетов на следующий год. Мы обеспечим нашу армию, профинансируем пенсии, зарплаты медиков и учителей, будем поддерживать наиболее социально уязвимые категории населения, продолжим программы стимулирования экономики. Украина обязательно победит, и мы начнем самое масштабное восстановление и трансформацию в Европе за последние 70 лет", - заявил глава Кабмина.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Завтра, 14 сентября, планируется его регистрация в Верховной раде.

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