Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины, - ГУР

Фото: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины (Getty Images)

Российские оккупанты в связи с успешных контрнаступлением ВСУ вынуждены срочно вывозить свои семьи из Крыма и юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

"Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", - рассказали в разведке. Тем временем оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях украинских военных.