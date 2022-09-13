Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины, - ГУР
Российские оккупанты в связи с успешных контрнаступлением ВСУ вынуждены срочно вывозить свои семьи из Крыма и юга Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
"Несмотря на заверение населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", - рассказали в разведке.
Тем временем оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях украинских военных.
Напомним, Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступательных действий освободили почти всю территорию Харьковской области. На фоне успешных действий ВСУ российские оккупационные войска спешно бросают свои позиции и бегут вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Русские уже оставили Сватово.
Как мы писали, представители разведки США не исключают, что после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на оккупированных территориях Харьковской области российские оккупанты будут вынуждены отдать и другие захваченные территории.
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