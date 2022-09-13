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Дожди отступают, но задержатся на западе и Левобережье: прогноз погоды на завтра

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 14:56
Дожди отступают, но задержатся на западе и Левобережье: прогноз погоды на завтра Фото: завтра на западе и Левобережье ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 14 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако на западе и Левобережье ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях стоит ожидать небольших дождей, а на остальной территории будет без существенных осадков.

На западе страны ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит + 7 +12 градусов, а днем +16 +21. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +10 до +15.

Дожди отступают, но задержатся на западе и Левобережье: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +7 +12, а днем +16 +21 градус. При этом в Киеве ночью будет около +10, а днем +18 +20.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе.

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