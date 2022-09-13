ВСУ освободили Липцы, Глубокое и Стрелечье Харьковской области (видео)

Украинские военные деоккупировали еще три населенных пункта в Харьковской области - Липцы, Глубокое и Стрелечье. Они находятся неподалеку от границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады в Telegram .

"Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", - написали военные.

Напомним, в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили уже 3 800 кв км Харьковской области. Было деокуповано 300 населенных пунктов.

При этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что контрнаступление украинских защитников в Харьковской области все еще продолжается и говорить о полном ее освобождении еще рано.

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