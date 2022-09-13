Обострение между Арменией и Азербайджаном: что об этом известно и как реагирует мир

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился. Обе страны заявляют о погибших и обвиняют друг друга в эскалации, тем временем СМИ уже сообщают, что стороны все же смогли договориться о прекращении огня.

Что известно о ситуации между Арменией и Азербайджаном, действительно ли стороны смогли прийти к консенсусу и как на это реагируют в мире - собрало РБК-Украина в материале.

СМИ пишут о прекращении огня

Азербайджанское издание Trend Informasiya Agentliyi сегодня обнародовало информацию, что после широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана была достигнута договоренность о режиме прекращения огня на 09:00.

Впрочем, как впоследствии стало известно, вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации, но якобы с 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.

Однако, как в Минобороны Азербайджана, так и силовое ведомство Армении никакой информации о прекращении огня не предоставляли. Напротив, Баку говорит, что ситуация на границе так и не изменилась. Так что боевые действия все же продолжаются.

Стороны говорят о погибших

В результате эскалации конфликта в Армении заявили, что есть погибшие и раненые среди личного состава. По словам премьера страны Пашиняна, число жертв уже достигло 49 среди военных и является не окончательным.

В Минобороны Азербайджана также заявили о потерях среди личного состава.

Пашинян выступает перед парламентом Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром вышел на трибуну парламента, где заявил, что в полночь Азербайджан начал атаки армянской территории на четырех направлениях, а после чего якобы было "еще два-три".

По его словам, в настоящее время интенсивность боевых действий снизилась, но на одном-двух направлениях атаки Азербайджана продолжаются.

Между тем в эти минуты проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе на основании обращения Армении.

Что говорят в Азербайджане

В Баку выступили с заявлением, и в свою очередь отметили, что ответственность за обострение ситуации на границе лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Между тем Азербайджан отверг версию того, что якобы вторгся на территорию Армении и обвинил Армению в нагнетании ситуации на границе в последние недели. Также там возразили и удары по гражданским объектам и инфраструктуре Армении, о чем говорят в Ереване.

Россия утверждает, что "конфликт удалось уладить"

МИД РФ сообщил сегодня утром, что находится в "тесном контакте с Баку и Ереваном" и якобы была достигнута договоренность о прекращении огня с сегодняшнего дня с 09:00.

"Рассчитываем, что достигнута в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 в Москве 13 сентября будет выполняться в полном объеме", - говорится в заявлении российского ведомства.

Реакция мира

США

Отметим, что на ситуацию уже отреагировали в США. Там заявили, что военного решения быть не может.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об ударах по поселениях и гражданской инфраструктуре в Армении. Как мы уже давно поняли, военного решения конфликта быть не может", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Турция

Глава МИД Турции Мевлю Чавушоглу уже провел переговоры с коллегой из Азербайджана Джейхун Байрамовым. После чего в Стамбуле заявили, что выступают лишь за мирное решение проблемы.

"Стороны должны сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках договоренности", - сказал Чавушоглу.

Украина

В украинском МИД также уже отреагировали на обострение конфликта, призвав стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

"Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ", - сказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, МИД призвал украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха а тем , кто уже находится в регионе - избегать мест военной активности.