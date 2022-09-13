В Офисе президента представили рекомендации о гарантиях безопасности для Украины
В Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации для международных гарантий безопасности для Украины. В частности, он предусматривает удержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины презентовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве.
В рекомендациях призывают к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.
Предполагается многоуровневый подход к гарантиям: основная группа союзников должна взять на себя четкие обязательства по поддержке ВСУ, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.
Гаранты должны воздерживаться от отмены санкций против России, согласованных с 2014 года, пока Москва:
- не прекратит агрессию против Украины;
- не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину;
- не компенсирует Украине ущерб, нанесенный во время вторжения.
Предложенные рекомендации предусматривают:
- Украине нужны ресурсы на содержание мощных ВСУ, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям России.
- Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабируемая передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.
- Гарантии безопасности должны обозначать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть политически и юридически обязательными для выполнения.
- Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
- Пакет гарантий содержит превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для предотвращения новой агрессии, а также меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Договор предусматривает полноценный санкционный пакет против РФ, а также может содержать дополнительные компоненты, как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО и региональные соглашения о безопасности в Черном море.
- Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО.
Полный текст рекомендации - по ссылке.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявлял, что одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит", то есть предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.
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