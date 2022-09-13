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Украина получит от МВФ новый транш. Зеленский назвал сумму

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 18:57
Украина получит от МВФ новый транш. Зеленский назвал сумму Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выделение Украине дополнительной финансовой помощи от МВФ в размере 1,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что пока официально МВФ ещё не сообщал о выделении данного пакета средств Украине. На каких условиях это будет реализовано, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что МВФ намерен помочь Украине и странам, пострадавшим от роста цен на продовольствие.

Напомним, в начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом о начале новой программы кредитования.

Также в марте МВФ выделил Киеву транш в размере 1,4 млрд долларов. Выделенные средства направили на поддержание платежного баланса Украины.

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