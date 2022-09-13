ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, - Минобороны

Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных км. Количество деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области", - рассказала Маляр.

При этом она не стала разглашать всех деталей относительно тотального освобождения областии и выразила уверенность, что "это произойдет как можно скорее".

Деоккупация Харьковской области

Напомним, ранее Маляр уже заявила, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области все еще продолжается и говорить о полном ее освобождении еще рано.

Примечателен значительный "скачок" в сообщениях об освобождении населенных пунктов в Харьковской области. Поскольку до этого речь шла о 40.

Ранее мы писали, какие из населенных пунктов в области уже объявлены официально деоккупированными.

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