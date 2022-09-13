ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 19:56
Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год Фото: Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Завтра планируется его регистрация в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинетом Министров Украины", - написал он.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что 14 сентября планируется регистрация проекта бюджета в парламенте.

Предоставление предложений нардепов продлится до 1 октября, а голосование в первом чтении - до 20 октября.

Госбюджет на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений отметил некоторые важные пункты в госбюджете:

  • Более 1 трлн гривен направят на сектор безопасности и обороны.
  • Кабмин должен обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.
  • Правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени.
  • Программа кредитования 5/7/9 сохраняется, также будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать.
  • Будет создан специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что в госбюджете на следующий год приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Госбюджет
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя