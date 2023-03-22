Призначення трьох міністрів і візит прем'єра Японії до Києва: новини за 21 березня

У вівторок, 21 березня, Верховна рада призначила трьох нових міністрів. При цьому до Києва з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
"Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли закінчиться війна, не відразу все нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля, щоб довести війну до кінця", - вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Він нагадав, що передумовою для встановлення миру є виведення Росією своїх військ з України та звернув увагу на довгострокові наслідки війни.
Верховна рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації. Новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий, а Олександр Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті. Крім того, Кісіда провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Японський премʼєр повідомив, що його країна вирішила виділити для України 30 мільйонів доларів. Вони будуть використані на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО.
Європейський союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд євро.
Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, США працюють над тим, аби "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".
"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", - сказав він.
За словами заступник міністра оборони Британії Аннабель Голді, ці снаряди призначені для танків Challenger. Такі боєприпаси ефективніше пробивають броню і не є хімічною зброєю.
Учасники засідання обговорили ситуацію на фронті, ймовірні дії окупантів, а також питання забезпечення військових боєприпасами.
"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться у розпорядженні уряду.
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