Призначення трьох міністрів і візит прем'єра Японії до Києва: новини за 21 березня

Війна РФ проти України:

Шольц сумнівається, що війна в Україні може швидко завершитися

"Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли закінчиться війна, не відразу все нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля, щоб довести війну до кінця", - вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він нагадав, що передумовою для встановлення миру є виведення Росією своїх військ з України та звернув увагу на довгострокові наслідки війни.

Рада призначила трьох нових міністрів

Верховна рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації. Новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий, а Олександр Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті. Крім того, Кісіда провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.



Японський премʼєр повідомив, що його країна вирішила виділити для України 30 мільйонів доларів. Вони будуть використані на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО.

ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофіну

Європейський союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд євро.

США хочуть передати танки Abrams в Україну швидше, ніж планувалося, - Білий дім

Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, США працюють над тим, аби "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", - сказав він.

Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном

За словами заступник міністра оборони Британії Аннабель Голді, ці снаряди призначені для танків Challenger. Такі боєприпаси ефективніше пробивають броню і не є хімічною зброєю.

Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача

Учасники засідання обговорили ситуацію на фронті, ймовірні дії окупантів, а також питання забезпечення військових боєприпасами.

Кабмін призначив нового голову "Укрзалізниці"

"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться у розпорядженні уряду.