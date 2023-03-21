Шольц сумнівається, що війна в Україні може швидко завершитися

Російська загарбницька війна в Україні не може завершитися швидко. Оскільки з її наслідками доведеться ще довго розбиратися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю Rheinische Post.

"Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли закінчиться війна, не відразу все нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля, щоб довести війну до кінця", - вважає Шольц.

Він нагадав, що передумовою для встановлення миру є виведення Росією своїх військ з України.

"Кордони не розсуваються силою", - підкреслив Шольц як центральний принцип та налаштував на довгострокові наслідки війни.

"Ми маємо усвідомлювати, що ця жахлива загарбницька війна та її наслідки ще довго будуть займати нас і що нам ще довго доведеться розбирати завали", - зауважив Шольц.

Також німецький канцлер розповів, що раніше часто розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним.

"Це довгі розмови, іноді годину, іноді півтори години. Іноді німецькою мовою, іноді з перекладами. І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім'я", - пригадує Шольц.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що шансів на мир в Україні в найближчому майбутньому нібито поки немає і війна може затягтися на тривалий час із великою кількістю жертв.

Додамо, також Шольц звертався до союзників із закликом бути готовим до тривалої війни в Україні.

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