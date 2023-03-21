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Зеки "Вагнера" з бойовим досвідом наповнять російські міста, - британська розвідка

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Росія, Вівторок 21 березня 2023 08:56
Зеки "Вагнера" з бойовим досвідом наповнять російські міста, - британська розвідка Фото: карні злочинці "Вагнера" хлинуть у російські міста (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найближчими тижнями тисячі російських в'язнів, які воювали за групу "Вагнер", швидше за все, будуть помилувані та звільнені. Вони стануть серйозною проблемою для пересічних жителів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, пік вербування ув'язнених Вагнера припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонувалося пом'якшення вироку після шести місяців служби.

Хоча приблизно половина завербованих ув'язнених, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група виконує свою обіцянку звільнити тих, що залишилися живими. За даними британської розвідки, посвідчення, видані звільненим ветеранам "Вагнера", свідчать, що вони були затверджені указом президента Путіна.

"Тепер, коли "Вагнеру", ймовірно, заборонили вербувати нових ув'язнених, цей вихід посилить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив правопорушників, часто схильних до насильства, з недавнім і часто бойовим досвідом, що травмує, ймовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу", - зазначають у Міноборони Британії.

У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.

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