ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили обстановку на фронті та надходження зброї

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 15:40
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили обстановку на фронті та надходження зброї Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Сторони порушили питання обстановки на основних напрямках фронту й календаря надходження військової допомоги від союзників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ", - пише пресслужба.

Також під час Ставки були порушення питання:

  • ймовірних дій ворога у найближчій перспективі;
  • забезпечення наших воїнів боєприпасами;
  • календаря надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

"Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час минулої Ставки було порушено питання перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Володимир Зеленський
NEWS
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі