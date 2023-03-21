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Росіяни намагаються просуватися до центру Бахмута, але ЗСУ стримують штурми, - Сирський

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Вівторок 21 березня 2023 11:52
Росіяни намагаються просуватися до центру Бахмута, але ЗСУ стримують штурми, - Сирський Ілюстративне фото: росіяни намагаються просуватися до центру Бахмута, але ЗСУ стримують штурми (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута. Проте українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Він зазначив, що вздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії.

Так, українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

"Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав Сирський.

Він додав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян. У той час як десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога та не дають йому просунутись вперед.

Сирський впевнений, що подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що оборона Бахмуту закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу Сил оборони.

До того ж, росіяни тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту та продовжують здійснювати атаки "по інерції".

Окрім того, у Міноборони зазначали, що оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал росіян та знищити велику кількість техніки й особового складу ворога.

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