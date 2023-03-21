Японія виділить 30 млн доларів для закупівлі Україні нелетального озброєння
Японія прийняла рішення виділити для України 30 мільйонів доларів. Вони будуть використані на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Кісіди, Японія також виділить 470 мільйонів доларів нової односторонньої грантової допомоги, яку буде використано для енергетичного сектору та інших галузей України
"Водночас Японія надає широкий спектр іншої допомоги на потреби України таких як розмінування, підтримка у сфері телерадіомовлення, освіта та зміцнення державного управління і також захист культурної спадщини. Ми продовжимо підтримувати Україну так, як може це тільки Японія", - сказав Кісіда.
Нагадаємо, 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда перебуває з візитом в Україні.
Він уже встиг побувати в Бучі і провів переговори із Зеленським.
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