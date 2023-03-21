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Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2

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Вівторок 21 березня 2023 14:52
Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2 Фото: Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра оборони Британії Анабель Голді.

"Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран", - сказала вона.

За її словами, такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак повідомляв, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні.

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