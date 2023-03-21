Рада призначила трьох нових міністрів

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації. Новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий, а Олександр Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка .

Нагадаємо, вчора Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Також було звільнено Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. А Михайло Федорова звільнили, аби підвищити.

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