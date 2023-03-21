США хочуть передати танки Abrams в Україну швидше, ніж планувалося, - Білий дім

США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. І робота над цим вже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, якого цитує Bloomberg.

За його словами, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", - заявив Кірбі.

Танки Abrams для України

Нагадаємо, що ще в січні Сполучені Штати Америки оголосили, що передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

Повідомлялося, що Штати можуть відправити українцям танки Abrams із власних запасів, що значно прискорило б їхні постачання у порівняння із закупівлею нової техніки.

Також ми писали, що США може знадобитись понад рік для того, щоб поставити Abrams в Україну.

Втім, вже цього місяця стало відомо, що армія США вже реалізує план з відправлення танків M1 Abrams до України та прагне їх доставити якнайшвидше. Однак, Пентагон ймовірно не оголосить точний графік постачання цих танків до України.

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